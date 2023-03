Conférence U.POP Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 10 10 EUR Conférence UPOP – Comment composer avec nos différences ?

Par Ingrid Westercamp (Philosophe, auteure, formatrice à l’ADES de Marmande).

Comment va notre monde ? Rien de bien nouveau, il est souvent désespérant, parfois cruel. Est-il besoin de rappeler notre difficulté à vivre ensemble, notre propension à nous défier, à nous affronter, à nous empoigner ? De quoi sommes-nous captifs au point d’échouer en permanence à vivre accordés les uns aux autres ?… Ce qui est irrationnel, c’est l’écart entre les conduites humaines et les aspirations des hommes à plus de clarté, plus d’harmonie, pour le dire en un mot, à plus de fraternité. À l’occasion de sa dernière publication, Ingrid Westercamp nous invite à réfléchir aux ressources dont nous disposons pour nourrir une espérance raisonnable permettant de réduire cet écart.

