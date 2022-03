Conférence : turner, Hugo, Monet et les autres, la seine selon les artistes Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Conférence : turner, Hugo, Monet et les autres, la seine selon les artistes

2022-04-07

À la Maison du Temps Libre – Rue des Petits Bournais – Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars
Deux-Sèvres

3 6 EUR

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars 3 6 EUR Lascive et changeante au fil des ciels qui s’y reflètent, la Seine n’en finit pas d’inspirer les artistes. Pastels de Turner, huiles de Corot, de Sisley, de Boudin ou de Monet, crayons et lavis de Hugo, écrits de Corneille, de Flaubert ou de Maupassant… Les plus grands artistes y ont trempé la plume ou le pinceau de leur inspiration. À travers une remontée de fleuve, du Havre aux portes de l’Ile-de-France, la Seine se fait porteuse de ce que l’art fait de meilleur.

La conférence, donnée par Dominique Anterion, conférencier diplômé de l’École du Louvre et de l’EHESS.

Entrée à 14h15.

À la Maison du Temps Libre – Rue des Petits Bournais – Saint-Jean-de-Thouars

