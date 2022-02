CONFERENCE – TUEZ-LES TOUS! CATHARISME BITERROIS ET ROMAN REGIONAL Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers, son seigneur et son évêque, tiennent tête au pape au XIIIe siècle. Touchée cruellement par la croisade de 1209, la cité restera profondément marquée par le catharisme jusqu’au XIXe siècle.

Animée par Serge Boyer, docteur ès études occitanes et guide conférencier.

