Église Saint-Jacques, le samedi 18 septembre à 11:00

Samedi à 11h : présentation par Joseph Bremond de trois œuvres du XVIIIe siècle : un autel franciscain, le portrait de saint Thomas d’Aquin et Notre Dame la toute belle. Présentation par Joseph Bremond de trois œuvres du XVIIIe siècle. Église Saint-Jacques 34500 Béziers Béziers Hérault

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

