Avec Louis-Claude Paquin, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal. Il enseigne principalement l’épistémologie et la méthodologie de la recherche-création. L’intégration des écoles des Beaux-Arts et des conservatoires dans les universités a non seulement engendré de nouvelles pratiques, dites de recherche-création, mais a également eu des impacts, voire contaminé, la pratique de la recherche qualitative. Cette évolution a donné lieu à l’avènement d’une recherche performative et, plus tard, aux disruptions post-qualitatives du processus de recherche. Dans les faits, il n’y a que des pratiques singulières et donc potentiellement autant d’agencements de la recherche et de la création. Cette conférence vise à présenter et exemplifier ces trois modes d’agencement. Suivie d’une intervention de Raphaëlle Moine, Professeure en études cinématographiques et audiovisuelles et Directrice de l’Ecole doctorale Arts & Médias à la Sorbonne Nouvelle sur dispositif adopté en recherche création dans le contexte d’une université française. Dans le cadre de la journée de recherche de la Cité des Écritures. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156957-focus-quebec-conferences-recherche-creation-enseignement-de-la-traduction-professionnelle-salle-de-spectacle 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156957-focus-quebec-conferences-recherche-creation-enseignement-de-la-traduction-professionnelle-salle-de-spectacle

