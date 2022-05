Conférence « Trois incendies, trois pays, trois modes d’organisation » par le Colonel (ER) Jean-François SCHMAUCH Montville, 12 mai 2022, Montville.

2022-05-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-12 20:00:00 20:00:00

Montville Seine-Maritime Montville

Venez assister à la conférence du Colonel Jean-François SCHMAUCH, membre de la commission histoire de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France et du Comité technique international du feu.

Auteur de plusieurs ouvrages sur les évolutions techniques dans la lutte contre les incendies et sur l’histoire des véhicules de pompiers, Colonel Schmauch retrace des événements qui ont marqué l’histoire des soldats du feu à partir des dates clés 1666, 1847, 1884 et qui ont influencé l’organisation des services d’incendie et de secours européens.

musee@montville.fr +33 2 35 33 13 51 http://www.montville.fr/

