CONFÉRENCE TRÉSORS DE GARRIGUE Saint-Mathieu-de-Tréviers, lundi 4 mars 2024.

La garrigue est un milieu riche et diversifié, auquel les naturalistes se sont intéressés tardivement. Elle recèle d’espèces végétales et animales que l’on trouve nulle part ailleurs. Parfois richement colorées et exubérantes, parfois modestes et discrètes, elles méritent toute notre attention face aux nombreuses agressions qui les menacent.

Avec la LPO Occitanie DT Hérault et son vice-président Pierre Maigre, nous vous invitons à les découvrir afin de mieux les connaître. Ensemble, protégeons ce merveilleux patrimoine pour que les générations futures puissent, à leur tour, les admirer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 20:00:00

fin : 2024-03-04

325 avenue des Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie lpo.picsaintloup@gmail.com

