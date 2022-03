Conférence “Trésors artistiques et chant du bronze” Échauffour Échauffour Catégories d’évènement: Échauffour

Échauffour Orne Échauffour Cette conférence portera sur l’histoire, l’architecture les œuvres d’art et les cloches des églises St André et St Germain

Animée par Mathieu Lebrun, membre de la compagnie française de campanologie, et Laurent Dutertre, historien local Entrée libre et gratuite Cette conférence portera sur l’histoire, l’architecture les œuvres d’art et les cloches des églises St André et St Germain

