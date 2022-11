Conférence > Travaux d’automne Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 26 novembre 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

2022-11-26 15:30:00 15:30:00 – 2022-11-26 17:30:00 17:30:00

L’association Potabief et Villedieu Cinéma vous proposent une conférence suivie d’échanges avec Dénis Pépin sur la thématique : « Travaux d’automne : vers une terre plus fertile, plus productive et moins sèche ». Entrée gratuite. De 15h30 à 17h30.

S’en suit la projection du film « Le Chêne » de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux. Tarif spécial : 4€. 18h30.

+33 2 33 61 46 82

