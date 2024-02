Conférence Travailler la terre de par le monde Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, lundi 25 mars 2024.

Conférence Travailler la terre de par le monde Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nièvre

Le Pôle Patrimoine et Transmission vous propose une nouvelle activité « Les cours du Palais », un cycle de conférences, qui vous parlera de la céramique à travers le monde lors de sa première édition.

Rendez vous au Palais ducal à NEVERS de 18h30 à 20h.

Ce cycle de 5 séances mettra en lumière l’histoire de ce medium presque universel, de Nevers, capitale de la faïence, aux terres cuites préhispaniques ou aux porcelaines de Chine.

– Lundi 29 janvier Initiation à la céramique antique grecque.

Présentation d’un panorama du développement des techniques, des grands styles décoratifs et des langages figurés depuis l’époque minoenne (Crète, env. 2000 av. J.-C.) jusqu’à la céramique de la Grande Grèce (Italie méridionale et Sicile) à la fin de l’époque classique (fin du IVème siècle av. J.-C.).

– Lundi 12 février Céramiques d’Europe, en Arcadie.

– Lundi 19 février Céramique française, les créations de la manufacture de Sèvres des origines à nos jours

Ces 2 séances retraceront le développement de la céramique européenne à partir de la Renaissance et notamment les transferts techniques et stylistiques de l’Italie vers la France. L’essor de la porcelaine en Europe sera abordé à travers l’exemple de la manufacture de Sèvres.

– Lundi 18 mars La céramique préhispanique en Amérique du Sud.

– Lundi 25 mars Céramiques d’extrême-orient.

Ces conférences nous dirigerons vers d’autres continents. Tout d’abord, à la découverte de la céramique préhispanique, productions précédant l’arrivée des Européens en Amérique du sud. L’ultime séance, et pas des moindres, présentera le foyer

essentiel que fut l’Extrême-Orient.

Les inscriptions sont ouvertes !

Toutes les informations sur https://culture.nevers.fr/…/les-cours-du-palais-cycle…/ ou par téléphone au 03.86.68.44.60

Modalités d’inscriptions

– Par courrier au 16 Rue Saint-Genest 58000 Nevers

– Pendant les permanences d’accueil au musée les mercredis 17 et 24 janvier et les samedis 20 et 27 janvier de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tarif 40€.

Règlement par chèque ou espèces uniquement Demi-tarifs sur présentation d’un justificatif EUR.

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

