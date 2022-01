Conférence – Transition écologique : une chance pour l’emploi en Europe ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Conférence – Transition écologique : une chance pour l'emploi en Europe ?

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, le mercredi 9 février à 19:00

Nous vous attendons nombreux à la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, pour la conférence Transition écologique : une chance pour l’emploi en Europe ? Conférence-débat animée par Carlos Manuel ALVES, MCF de droit européen à l’Université de Bordeaux Mercredi 9 février à 19h ? MEBA, 1 place Jean Jaurès à Bordeaux

Entrée libre avec pass vaccinal

