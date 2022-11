Conférence – Traces souterraines de la Grande Guerre Vermand, 18 novembre 2022, Vermand.

Conférence – Traces souterraines de la Grande Guerre

Grande rue Vermand Aisne

2022-11-18 18:00:00 – 2022-11-18

Vermand

Aisne

Vermand

A travers plusieurs exemples de souterrains et de carrières de notre région, Gilles Prilaux nous invite à découvrir un patrimoine méconnu de la Grande Guerre.

En effet, durant le conflit, les soldats de toutes nationalités ont cantonné dans les cavités qui se trouvaient à proximité du front et parfois dans les zones arrières.

Pendant ces séjours plus ou moins prolongé, de nombreux hommes ont laissé dans les parois des galeries les traces de leurs passages. De la simple inscription jusqu’à de véritables œuvres d’art, cette conférence propose de vous immerger dans ce patrimoine souterrain, fragile et émouvant.

Une conférence qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 18 heures à la médiathèque de Vermand.

Entrée libre.

Renseignements au 0610265668

stephanie.rogerO2@gmail.com +33 6 10 26 56 68

