Dordogne Lamonzie-Saint-Martin Conférence « traces d’hommes », psychologie de l’art pariétal, de Chauvet à Lascaux avec Michel Brioul (conférencier, psychologue clinicien, écrivain en sciences sociales). Entrée libre et gratuite. Conférence « traces d’hommes », psychologie de l’art pariétal, de Chauvet à Lascaux avec Michel Brioul (conférencier, psychologue clinicien, écrivain en sciences sociales). Entrée libre et gratuite. +33 5 53 73 20 04 CAB

