Musée d'histoire naturelle de Lille, le jeudi 3 février à 18:00

### Episode #1 – Conférence « Tout sur le Blob » par Audrey Dussutour **Audrey Dussutour**, LA spécialiste du comportement des fourmis et des organismes unicellulaires viendra nous présenter la star du Musée pour la saison : le **Blob** ! L’occasion d’en savoir plus sur cet organisme à l’intelligence surprenante et les récentes recherches scientifiques à son sujet ! Vous l’aurez compris, la conférence introduit la série « Un blob au musée ». Vous aurez l’occasion de faire la connaissance de cet être unicellulaire à lors de la saison Utopia de Lille 3000. La suite au prochain épisode… **_Info :_** Jeudi 3 février, à 18h Pour tous Gratuit Sans réservation – Dans la limite des places disponibles

