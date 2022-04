Conférence – Tout savoir sur le chanvre avec la Chanvrière de l’Aube Thennelières Thennelières Catégories d’évènement: Aube

Thennelières

Conférence – Tout savoir sur le chanvre avec la Chanvrière de l’Aube Thennelières, 6 mai 2022, Thennelières. Conférence – Tout savoir sur le chanvre avec la Chanvrière de l’Aube Salle polyvalente 4 rue du Grand Cernay – mairie de Dosches Thennelières

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle polyvalente 4 rue du Grand Cernay – mairie de Dosches

Thennelières Aube Thennelières 3 Eur aap.pnrfo@wanadoo.fr +33 3 25 41 07 83 http://www.amis-parc-foret-orient.fr/ © Association des Amis du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

Salle polyvalente 4 rue du Grand Cernay – mairie de Dosches Thennelières

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Thennelières Autres Lieu Thennelières Adresse Salle polyvalente 4 rue du Grand Cernay - mairie de Dosches Ville Thennelières lieuville Salle polyvalente 4 rue du Grand Cernay - mairie de Dosches Thennelières Departement Aube

Thennelières Thennelières Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thennelieres/

Conférence – Tout savoir sur le chanvre avec la Chanvrière de l’Aube Thennelières 2022-05-06 was last modified: by Conférence – Tout savoir sur le chanvre avec la Chanvrière de l’Aube Thennelières Thennelières 6 mai 2022 Aube Thennelières

Thennelières Aube