Conférence Tout savoir sur la lacto-fermentation Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel, samedi 10 février 2024.

Conférence Tout savoir sur la lacto-fermentation Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel Eure

Venez découvrir la lacto-fermentation, cette technique de conservation alimentaire de longue durée, sans stérilisation ni congélation.

La lacto-fermentation est une technique ancestrale de conservation des aliments très intéressante, un légume fermenté contient jusqu’à 10 fois plus de vitamine C que le même légume frais ! Venez en apprendre plus avec une animatrice de l’association Cap au Vert.

Pour adultes à partir de 15 ans

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 15:30:00

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

