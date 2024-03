Conférence Tomi Ungerer Sélestat, mercredi 20 mars 2024.

Conférence Tomi Ungerer Sélestat Bas-Rhin

Conférence et soirée spéciale en hommage à Tomi Ungerer par Robert Walter, ami et collaborateur de l’artiste pendant plus de 35 ans. Des œuvres originales et inédites seront présentées.

La Poudrière de Sélestat propose une conférence et une soirée spéciale en l’honneur de Tomi Ungerer.

Robert Walter, l’un de ses amis, collaborateur durant plus de 35 ans, et président de l’Association internationale des amis de Tomi Ungerer, présentera la vie et l’oeuvre de l’artiste alsacien.

Robert Walter, engagé dans une dizaine d’associations, souhaite toujours servir de facilitateur, pour défendre des causes, mettre en oeuvre quelques idées folles avec ses comparses et valoriser au mieux sa chère Alsace.

Des oeuvres originales et inédites seront également présentées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20

28 Boulevard Thiers

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est didier@lesson7.fr

L’événement Conférence Tomi Ungerer Sélestat a été mis à jour le 2024-03-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme