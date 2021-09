Saint-Lô Saint-Lô Manche, Saint-Lô Conférence > Tocqueville et les siens Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Proposée par la Société d'Archéologie et d'Histoire de la Manche, section Saint-Lô, rendez-vous le 22 septembre prochain à la maison de la vie associative pour la conférence "Tocqueville et les siens" animée par Jean-Louis Benoît, philosophe, professeur agrégé, docteur ès Lettres, enseignant en classe Préparatoire aux grandes écoles.

