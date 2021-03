Paris Pavillon Carré de Baudouin Paris Conférence – Tirer le fil des utopies Pavillon Carré de Baudouin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence – Tirer le fil des utopies Pavillon Carré de Baudouin, 26 mai 2021-26 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 26 mai 2021

de 19h à 20h30

gratuit

6 conférences autour de la Commune de Paris auront lieu au Pavillon Carré de Baudouin entre le 27 mars et le 26 mai 2021, sur des thématiques variées. En partenariat avec l’association Faisons Vivre la Commune. A 150 ans de distance, nombre de préoccupations des acteurs et actrices de la Commune restent encore d’actualité : démocratie réelle, partage et solidarité, biens communs. Table ronde Tirer le fil des utopies, de la Commune de Paris à aujourd’hui avec Ludivine Bantigny, historienne, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Rouen et Michèle Riot-Sarcey, historienne, Professeure émérite d’histoire contemporaine et d’histoire du genre à l’université Paris-VIII-Saint-Denis. Modératrice : Pénélope Duggan Conférence en présentiel, sous réserve du contexte sanitaire / Retransmission en podcast Animations -> Conférence / Débat Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

3bis : Pelleport (557m) 3, 3bis : Gambetta (655m)

Contact :Mairie du 20e https://mairie20.paris.fr/previsualisation/pages/16886/Jd4t3QPKnEZUAPYkUuoLzdK5 https://www.facebook.com/Mairiedu20 https://twitter.com/Mairiedu20 Animations -> Conférence / Débat

