Conference : Tibet, la lente agonie du pays des neiges. Essert Essert Catégories d’évènement: ESSERT

Territoire de Belfort

Conference : Tibet, la lente agonie du pays des neiges. Essert, 22 avril 2022, Essert. Conference : Tibet, la lente agonie du pays des neiges. Essert

2022-04-22 – 2022-04-22

Essert Territoire-de-Belfort Essert EUR Conférence donnée par Pierre Antoine Donnet, connaisseur de la Chine, ancien rédacteur en chef de l’agence France Presse. L’auteur dédicacera ses livres après la conférence. p.muccini@wanadoo.fr +33 38428103 http://www.passeporttibetain.org/ Conférence donnée par Pierre Antoine Donnet, connaisseur de la Chine, ancien rédacteur en chef de l’agence France Presse. L’auteur dédicacera ses livres après la conférence. Essert

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: ESSERT, Territoire de Belfort Autres Lieu Essert Adresse Ville Essert lieuville Essert Departement Territoire-de-Belfort

Essert Essert Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essert/

Conference : Tibet, la lente agonie du pays des neiges. Essert 2022-04-22 was last modified: by Conference : Tibet, la lente agonie du pays des neiges. Essert Essert 22 avril 2022 Essert Territoire de Belfort

Essert Territoire-de-Belfort