Saché Indre-et-Loire Saché L’auteur Thomas Giraud dévoile au public le texte écrit suite à

son court séjour au musée Balzac en 2021 : L’avis du couturier

Jean. Il s’y intéresse à la psychologie du sculpteur Pierre Ripert

qui a rendu hommage à l’auteur de La Comédie humaine en

museebalzac@departement-touraine.fr +33 2 47 26 86 50 http://www.musee-balzac.fr/

