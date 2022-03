Conférence Thierry Pardo Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR 15 15 Conférence “en finir avec l’évidence scolaire” avec Thierry PARDO, Ph. D. Education, auteur, conférencier et formateur.

Réservation conseillée. https://cafejeunespousses.blogspot.fr/ Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay

