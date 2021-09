Saint-Benoît-sur-Loire Salle polyvalente,Saint-Benoît-sur-Loire Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire Conférence Théodulf à Saint-Benoît Salle polyvalente,Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Conférence Théodulf à Saint-Benoît ———————————- ### Saint-Benoît-sur-Loire – Salle polyvalente ### Vendredi 1er octobre, 18h Par Caroline Chevalier-Royet, Maîtresse de conférences en histoire du Moyen Âge (Université Jean Moulin Lyon III). Bâtisseur de l’oratoire de Germigny-des-Prés, Théodulf était à la fois évêque d’Orléans et abbé de Fleury. Cette conférence reviendra sur ce cumul atypique et sur les liens que le prélat entretenait précisément avec l’abbaye. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Présentation du Pass sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans.

