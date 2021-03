Libreville Université Omar Bongo - Libreville (Gabon) Libreville Conférence Thème : « Résonnances bantu en langue Française : sonorités, accentuations et réalités endogènes au Gabon » Université Omar Bongo – Libreville (Gabon) Libreville Catégorie d’évènement: Libreville

le samedi 20 mars à 09:00

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie célébrée tous les 20 mars de chaque année, la Chaire UNESCO « Bantuphonie : Langues en danger, Savoirs endogènes et Biodiversité » de l’université Omar Bongo organise, au compte des festivités de l’édition de 2021, une conférence sur le thème : « Résonnances bantu en langue Française : sonorités, accentuations et réalités endogènes au Gabon ». Trois panels sont au programme : – Panel 1 : Sonorités ; – Panel 2 : Accentuations ; – Panel 3 : Réalités endogènes. Dans le premier panel, les intervenants se proposent de rendre compte d’un ensemble de phénomènes, principalement d’ordre linguistique, notamment les interférences des langues bantu au niveau phonologique, lexicale et syntaxique, dans la pratique du français au Gabon. Dans le deuxième panel, les intervenants abordent les problématiques liées à l’accentuation, c’est-à-dire aux caractéristiques prosodiques des langues bantu gabonaises et les intonations qui en découlent dans l’usage du français. Dans le troisième et dernier panel, les communications portent sur un certain nombre de représentations sociales endogènes auxquelles les locuteurs bantu gabonais se réfèrent et qui imprègnent leurs usages du français.

Entrée libre

