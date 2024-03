Conférence Thématique du diabète Résidence Nahoma Nevers, mardi 5 mars 2024.

La Résidence Nahoma vous invite à une conférence sur la thématique du diabète le mardi 5 mars à NEVERS.

Venez de 14h30 à 17h, il y aura plusieurs intervenants Jean Claude COSTA, Président de l’Association Française des Diabétiques de la Nièvre (ADF58) et patient expert, des membres de l’Association et Madame Renault, Présidente de l’Association Pèse Plume sur le thème de l’obésité.

La conférence sera suivie de temps d’échanges et dépistages par une infirmière.

Entrée libre et gratuite. EUR.

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 17:00:00

Résidence Nahoma 39 Rue Jean Gautherin

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact.nevers@nahoma.fr

