CONFERENCE THÉÂTRALISÉE – TRAUMA – TROP MAL Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz

CONFERENCE THÉÂTRALISÉE – TRAUMA – TROP MAL Yutz, 13 janvier 2023, Yutz. CONFERENCE THÉÂTRALISÉE – TRAUMA – TROP MAL

30 Rue de la pépinière MJC La Pépinière Yutz Moselle MJC La Pépinière 30 Rue de la pépinière

2023-01-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-13

MJC La Pépinière 30 Rue de la pépinière

Yutz

Moselle Yutz Une conférence gesticulée théâtralisée : « Trauma – Trop mal», quels chemins vers la guérison, par La compagnie Papillon bleu. Notre culture actuelle ne fait pas de place à la conscientisation et au traitement des traumas. Nos blocages individuels et relationnels actuels sont des indices de traumas refoulés. Sur réservation. accueil@mjc-yutz.com +33 3 82 56 20 73 https://www.mjc-yutz.com/ MJC La Pépinière

MJC La Pépinière 30 Rue de la pépinière Yutz

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Yutz Moselle MJC La Pépinière 30 Rue de la pépinière Ville Yutz lieuville MJC La Pépinière 30 Rue de la pépinière Yutz Departement Moselle

Yutz Yutz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz/

CONFERENCE THÉÂTRALISÉE – TRAUMA – TROP MAL Yutz 2023-01-13 was last modified: by CONFERENCE THÉÂTRALISÉE – TRAUMA – TROP MAL Yutz Yutz 13 janvier 2023 30 rue de la pépinière MJC La Pépinière Yutz Moselle Moselle Yutz

Yutz Moselle