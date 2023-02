Conférence théâtralisée : « Sommes-nous en démocratie ? » Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’Évènement: Saint-Clément

Yonne Saint-Clément 8 8 EUR Conférence théâtralisée avec la compagnie « Remue-méninges » : « Sommes-nous en démocratie ? » « Au carrefour de la « conférence théâtralisée » et du « théâtre documentaire », décalé, dans la veine de l’éducation populaire, ce spectacle, par sa précision d’analyse et de langage sur fond d’humour, puise dans les références historiques pour éclairer le présent. Dans un dialogue socratique, un patient, incarnant « le peuple » consulte son médecin pour comprendre et soigner sa pathologie : des crises d’angoisse civiques aiguës. Le docteur Castoriadis lui conseille une cure de désintoxication du langage. Cette métaphore médicale sur notre société « malade » est un prétexte pour s’interroger sur la nature de notre régime politique : un « système représentatif oligarchique » où le pouvoir des citoyens est confisqué et contrôlé par une minorité ou bien une « démocratie » ? C’est aussi l’occasion de revisiter l’histoire du mot « démocratie », depuis la Grèce antique (la Cité d’Athènes) et son évolution, de la révolution française à nos jours.

Sont également, convoqués à la consultation, Rousseau, Montesquieu, Aristote, Alain, Sieyes, Thiers, Tocqueville, Huxley, Voltaire et Hugo. »

