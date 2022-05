CONFÉRENCE – THAUVOYE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONFÉRENCE – THAUVOYE Metz, 23 mai 2022, Metz. CONFÉRENCE – THAUVOYE LES ARÊNES 5 Avenue Louis de Débonnaire Metz

2022-05-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-23 21:30:00 21:30:00 LES ARÊNES 5 Avenue Louis de Débonnaire

Metz Moselle Metz “Et si la vie était un rêve ? – Découvrir la sagesse de la vacuité” « Nous croyons généralement que les objets perçus dans les rêves sont irréels tandis que ceux qui sont perçus à l’état de veille sont vrais ; mais en réalité, tout ce que nous percevons est semblable à un rêve, dans le sens où c’est une simple apparence à l’esprit. » Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché Comment les choses existent-elles réellement ? Sont-elles aussi solides qu’elles le semblent ? En nous accrochant à cette conception, nous nous construisons un monde limité de souffrances et d’insatisfactions qui ne correspond pas à la réalité. Lors de cette conférence, Romain Abjean, enseignant principal du Centre de Méditation Kadampa Metz, nous partagera les enseignements les plus profonds et libérateurs donnés par Bouddha. Tout le monde est le bienvenu, événement ouvert à tous, aucune expérience préalable n’est requise. +33 6 71 00 15 21 https://www.meditation-metz.org/conference-publique-arenes-de-metz-23-mai/ CMK Metz

