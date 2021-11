Paris Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris Conférence-témoignage d’Anne-Dauphine Julliand Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence-témoignage d’Anne-Dauphine Julliand Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 25 novembre 2021, Paris. Conférence-témoignage d’Anne-Dauphine Julliand

Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, le jeudi 25 novembre à 20:30

Dans le cadre de l’année de la famille, la paroisse organise plusieurs conférences au cours de l’année. Informations : sjbg.org/conferences Autour de son ouvrage “Consolation” et dans le cadre de l’Année de la famille. Accueil, vente et dédicace de livres dès 20h. Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 14 place Étienne Pernet, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Adresse 14 place Étienne Pernet, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris