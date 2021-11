Orléans Espace Saint Euverte Loiret, Orléans Conférence TEDxOrléans Espace Saint Euverte Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Après une année si particulière, TEDxOrléans souhaite ouvrir une parenthèse pour s’évader : prendre une pause, réfléchir à ce que l’on a vécu et à nos envies pour l’avenir. Un souffle d’inspiration, de transformation, une envie de passer à l’action portée par les témoignages d’une dizaine d’intervenants. **TEDxOrléans, une aventure humaine qui perdure** C’est la cinquième édition des TEDxOrléans. 14 évènements (TEDxOrléans, TEDxSalon, TEDxConversation) ont été organisés par l’association Loire & Idées grâce à la contribution de 45 speakers, 80 bénévoles et une quinzaine de partenaires depuis 2015. L’ambition reste la même, d’année en année : amener chacun à dépasser ses idées, s’ouvrir, rester curieux, apprendre par l’expérience et faire évoluer son point de vue. **Pour l’évènement :** – Pass sanitaire obligatoire, à présenter à l’entrée. – Port du masque obligatoire. – Billet non remboursable en cas d’absence à l’événement ou Pass Sanitaire invalide. – Salle de l’événement est accessible à tout public. Plus d’infos sur [www.tedxorleans.com](http://www.tedxorleans.com) ou sur nos réseaux sociaux.

Tarif unique : 35 euros

Parenthèse(s), c'est le thème de l'événement de cette année.

