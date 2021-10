Conférence “Tara Pacific, à la découverte des récifs coralliens” par Denis Allemand L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 18 novembre 2021, Menton.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le jeudi 18 novembre à 14:30

Alors qu’ils ne couvrent que 0,2 % de la superficie des océans, les récifs coralliens rassemblent plus de 25 % des espèces marines. À la fois nurserie et garde-manger, ils assurent la subsistance directe, en terme de nourriture, à près d’un milliard de personnes dans le monde. C’est dans ce contexte que s’intègre la mission TARA PACIFIC, mission scientifique qui a pour objectif d’appréhender l’évolution des récifs coralliens dans un contexte de changements à la fois démographique et climatique.

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



