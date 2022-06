Conférence : Talèse d’Aragon Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Conférence : Talèse d’Aragon Orthez, 1 juillet 2022, Orthez. Conférence : Talèse d’Aragon

Chateau Moncade Rue Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques Rue Moncade Chateau Moncade

2022-07-01 – 2022-07-01

Rue Moncade Chateau Moncade

Orthez

Pyrénées-Atlantiques EUR Conférence menée par le professeur d’histoire Pierre-Louis Giannerini qui dévoilera un pan méconnu de l’histoire locale. Il présentera la figure de Talèse d’Aragon, épouse de Gaston IV le croisé. Lors du départ en croisade de son époux en Terre sainte, cette figure du XIIe siècle gouverna le vicomté d’une main de fer. Conférence menée par le professeur d’histoire Pierre-Louis Giannerini qui dévoilera un pan méconnu de l’histoire locale. Il présentera la figure de Talèse d’Aragon, épouse de Gaston IV le croisé. Lors du départ en croisade de son époux en Terre sainte, cette figure du XIIe siècle gouverna le vicomté d’une main de fer. +33 5 59 69 36 24 Conférence menée par le professeur d’histoire Pierre-Louis Giannerini qui dévoilera un pan méconnu de l’histoire locale. Il présentera la figure de Talèse d’Aragon, épouse de Gaston IV le croisé. Lors du départ en croisade de son époux en Terre sainte, cette figure du XIIe siècle gouverna le vicomté d’une main de fer. OT CDB

Rue Moncade Chateau Moncade Orthez

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Orthez Pyrénées-Atlantiques Rue Moncade Chateau Moncade Ville Orthez lieuville Rue Moncade Chateau Moncade Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Conférence : Talèse d’Aragon Orthez 2022-07-01 was last modified: by Conférence : Talèse d’Aragon Orthez Orthez 1 juillet 2022 Château Moncade Rue Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Pyrénées-Atlantiques