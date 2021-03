Conférence – Table ronde en live « LA GESTION DE L’EAU RARE D’ICI ET AILLEURS », 23 mars 2021-23 mars 2021, Brest.

Conférence – Table ronde en live « LA GESTION DE L’EAU RARE D’ICI ET AILLEURS » 2021-03-23 – 2021-03-23 Port de plaisance du Moulin Blanc Océanopolis

Brest 29200 Brest

Comment les pays actuellement exposés aux pénuries d’eau s’adaptent-ils ?

Quelles sont les nouvelles pratiques agricoles, industrielles ou domestiques ?

Outre la quantité disponible, la potabilité de l’eau forme aussi un véritable défi sanitaire mondial.

L’eau douce est une ressource très commune à notre territoire, mais sa gestion durable et raisonnée à l’échelle locale, formera l’un des enjeux les plus importants pour ces prochaines décennies.

L’eau, ressource indispensable à la vie, couvre plus de 70% de la surface de notre planète. Malgré cette apparente abondance, l’eau douce ne représente que 2,5% du volume total de la Terre et moins de 0,02% de cette eau est accessible à l’être humain.

Sa distribution géographique et la temporalité des précipitations, très inégalement réparties, rendent cette ressource inaccessible pour près d’un quart de la population mondiale, considérée en situation de stress hydrique.

Le 3e Rapport mondial des Nations Unies, informe que dans 10 ans, 47% de la population mondiale vivra dans des zones de stress hydrique élevé. L’augmentation des besoins dans un contexte de changement global interroge.

Intervenant-e-s de cette table ronde :

– François Molle, Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et Éditeur en chef de la revue Water Alternatives.

– Armelle Huruguen, Vice-Présidente du Conseil départemental et Présidente de la Commission Territoires et Environnement du Département.

– Philippe Masquelier, Chargé d’études environnement – Division rade, ressources et usages de l’eau à Brest métropole.

Échange interactif en posant vos questions en direct à Samuel Iglésias, via Facebook.

+33 2 98 34 40 40 https://www.oceanopolis.com/23-03-la-gestion-de-leau-rare-dici-et-ailleurs

