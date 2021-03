Gif-sur-Yvette En ligne Gif-sur-Yvette Conférence Symposium : Alexandre Mars, entrepreneur et philanthrope En ligne Gif-sur-Yvette Catégorie d’évènement: Gif-sur-Yvette

Conférence Symposium : Alexandre Mars, entrepreneur et philanthrope En ligne, 12 mars 2021-12 mars 2021, Gif-sur-Yvette. Conférence Symposium : Alexandre Mars, entrepreneur et philanthrope

En ligne, le vendredi 12 mars à 12:30

Nous sommes très heureux d’accueillir en visioconférence l’entrepreneur et philanthrope @alexandremars **le 12 mars à 12h30**

**en association avec HumaCS.** Vous pouvez accéder à la conférence sur la webtv de @centralesupelec

avec le lien suivant :

[https://webtv.centralesupelec.fr/lives/live-easycast-n193/](https://webtv.centralesupelec.fr/lives/live-easycast-n193/) Pour cette nouvelle conférence organisée par l’association étudiante Symposium, zoom sur Alexandre Mars, entrepreneur et engagé En ligne 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T12:30:00 2021-03-12T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gif-sur-Yvette Autres Lieu En ligne Adresse 8 rue Joliot Curie 91190 Ville Gif-sur-Yvette