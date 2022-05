Conférence « Suzanne Lenglen, côté court » présenté par Patrick Didier sous l’égide de la SAHM. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 11 juin à 15:00

Conférence « Suzanne Lenglen, côté court » présenté par Patrick Didier sous l’égide de la SAHM. Véritable icône du tennis mondial des années folles, Suzanne Lenglen demeure l’une des plus grandes championnes de tous les temps. Ses titres à Wimbledon, aux Internationaux de France ou aux Jeux Olympiques ont bâti sa légende. Patrick Didier, s’appuyant sur un diaporama inédit, nous comptera « la Lenglen » côté court : les raisons de ses succès à travers son approche tennistique contemporaine. Mais aussi « la diva » professionnelle, reine de la mode, instigatrice de l’émancipation de la femme, grande sœur des célèbres Mousquetaires. Membre du Tennis club de Menton pendant de nombreuses années, Patrick Didier nous racontera aussi la Lenglen niçoise, triple lauréate du tournoi international de Menton en simple dames. Et tant d’autres anecdotes…

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T16:30:00

