6 conférences autour de la Commune de Paris auront lieu au Pavillon Carré de Baudouin entre le 27 mars et le 26 mai 2021, sur des thématiques variées. En partenariat avec l’association Faisons Vivre la Commune. Claude Rétat, directrice de recherche au CNRS propose cette conférence autour de Louise Michel. Outre ses travaux sur le romantisme (Hugo, Michelet) et sur l’histoire des idées, Claude Rétat se consacre à l’œuvre de Louise Michel, dont elle a retrouvé de nombreux textes disparus. Elle a publié récemment un essai, Art vaincra ! Louise Michel, l’artiste en révolution et le dégoût du politique et un recueil, La Révolution en contant, Histoires, contes et légendes de Louise Michel (Bleu autour, 2019). Conférence-débat Survivre à la Commune. Louise Michel avec Claude Rétat. Claude Rétat est directrice de recherche au CNRS (UMR CELLF, CNRS – Sorbonne Université) et spécialiste de la littérature du XIXe siècle. Conférence en présentiel, sous réserve du contexte sanitaire / Retransmission en podcast Animations -> Conférence / Débat Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

