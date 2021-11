Valmont Valmont Seine-Maritime, Valmont Conférence « surprise » Les rouages de la magie Valmont Valmont Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Valmont

Conférence « surprise » Les rouages de la magie Valmont, 15 décembre 2021, Valmont. Conférence « surprise » Les rouages de la magie Salle de la Concorde Rue Louis Barbier Valmont

2021-12-15 18:00:00 – 2021-12-15 Salle de la Concorde Rue Louis Barbier

Valmont Seine-Maritime Valmont Le saviez-vous ?

Notre cerveau gère environ 3 500 décisions par jour qui sont pour la plupart prisent de manière inconsciente. En effet, notre cerveau possède des capacités étonnantes mais aussi des fonctionnalités qui peuvent échapper à notre conscience.

Lors de cette conférence menée par un magicien vous découvrirez les motivations qui découlent de vos actions et vous apprendrez à mieux vous connaitre grâce à des exercices pratiques. Le saviez-vous ?

