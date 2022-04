Conférence sur un petit guide mathématique sur les modes de scrutins ! Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Conférence sur un petit guide mathématique sur les modes de scrutins !

le vendredi 15 avril à 19:30

Venez découvrir en quoi le mode de scrutin choisi (ou imposé…) a une influence considérable sur la vie démocratique de notre pays ! Venez participer à ce débat nécessaire à la bonne santé de notre démocratie, cet idéal toujours à conquérir !

Entrée libre et gratuite

Jean-Baptiste AUBIN vient vous présenter son dernier livre sur les modes de scrutins. Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

