CONFÉRENCE SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE Florensac Catégories d’Évènement: Florensac

Hérault

CONFÉRENCE SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, 24 mars 2023, Florensac . CONFÉRENCE SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE Rue du Pouilhes

Domaine du bosquet Florensac Herault

2023-03-24 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-24 19:00:00 19:00:00 Florensac

Herault Conférence sur Saint-Jacques-de-Compostelle présentée par Robert Cervera

Le vendredi 24 mars à 18 heures, la Médiathèque propose une conférence sur les chemins de Saint-Jacques-de Compostelle. Passionné par ces routes, Robert Cervera nous raconte la vie de ces chemins empruntés par les pèlerins, du Moyen Age à nos jours. Conférence sur Saint-Jacques-de-Compostelle présentée par Robert Cervera +33 4 67 39 89 62 Florensac

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Florensac, Hérault Autres Lieu Florensac Adresse Rue du Pouilhes Domaine du bosquet Florensac Herault Ville Florensac lieuville Florensac Departement Herault

Florensac Florensac Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florensac /

CONFÉRENCE SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 2023-03-24 was last modified: by CONFÉRENCE SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE Florensac 24 mars 2023 Florensac Hérault Rue du Pouilhes Domaine du bosquet Florensac Hérault

Florensac Herault