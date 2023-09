Conférence sur Robert Mallet-Stevens et la Villa Cavrois Bibliothèque Amélie Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription à partir du 7 novembre au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Rendez-vous à la Bibliothèque Amélie avec la conférencière Béatrice Bustarret qui nous parlera de Robert Mallet-Stevens et la Villa Cavrois

ROBERT

MALLET-STEVENS et la VILLA CAVROIS

Une

œuvre d’art totale de l’Art Déco

Après l’exubérance de l’Art Nouveau avec ses courbes souples,

certains artistes ont voulu revenir à plus de rigueur et de simplicité,

privilégiant la ligne droite et les formes géométriques. Ce sera le cubisme de

Georges Braque et Pablo Picasso, cela deviendra l’Art Déco après la Première Guerre

mondiale.

Cet art

touche le monde entier, Vienne et l’Autriche, Bruxelles et la Belgique, les États

Unis et bien sûr la France. Il se veut un art total, architecture et arts

décoratifs, peinture et sculpture.

L’exposition internationale des arts décoratifs et

industriels qui eut lieu à Paris en 1925 a attiré des milliers d’amateurs et le

riche industriel de Roubaix Paul Cavrois, séduit par les réalisations de

l’architecte Robert Mallet Stevens, lui commande une magnifique villa proche de

son usine textile de Roubaix.

La

Villa Cavrois est un exemple unique d’une demeure Art Déco où tout a été pensé

et dessiné par Mallet-Stevens pour en faire le lieu de vie d’une famille avec 7

enfants, en incluant non seulement les murs et l’architecture mais les meubles

et la décoration conçus dans les moindres détails de la vie quotidienne dans un

esprit de modernisme étonnant sans oublier la place de la lumière et

l’utilisation de matériaux magnifiques.

Occupée, vandalisée, laissée à l’abandon, la Villa Cavrois a

connu une restauration minutieuse pour retrouver son état d’origine.

De

nombreuses images nous feront suivre cette belle histoire.

Béatrice

BUSTARRET

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.villa-cavrois.fr/decouvrir/histoire-de-la-villa-cavrois

