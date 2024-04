Conférence sur Piarres Larzabal rue San Inacio Ascain, vendredi 19 avril 2024.

Conférence sur Piarres Larzabal rue San Inacio Ascain Pyrénées-Atlantiques

PIARRES LARZABAL Le nouveau souffle du théâtre basque, conférence proposée par l’académie de la langue basque Euskaltzaindia .

Euskaltzaindia a convié cette année les conférenciers Ixabel Etxeberria et Jon Casenave afin d’évoquer Piarres Larzabal, écrivain, prêtre et académicien d’Ascain, son parcours et bien sûr son œuvre majeure en faveur du théâtre populaire en langue basque. Pantxoa Etxegoin présentera la conférence (gratuite) à Biltoki et proposera des témoignages vidéos (avec Daniel Landart proche de P.Larzabal et des images d’archives de Larzabal) ainsi que des lectures choisies.

En basque avec traduction simultanée en français.

Entrées libres. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 20:30:00

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 20:30:00

rue San Inacio Biltoki

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

