Conférence sur Marcel Jousse par Bertran Chaudet Salle Georges Durand Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe, vendredi 12 avril 2024.

Découvrez la vie de Marcel Jousse, père de l’anthropologie du geste et de l’oralité, à l’occasion d’une conférence menée par Bertran Chaudet.

Marcel Jousse (1886-1961), d’origine paysanne sarthoise, devenu expert en transmission orale, reconnu internationalement, revenait sans cesse aux sources de son savoir, sa maman, Beaumont et Fresnay où il finit sa vie.

Né à Beaumont-sur-Sarthe, le 28 juillet 1886, avec comme prénom Anatole Honoré. C’est à la suite de la mort de son frère aîné alors qu’il a 10 ans, que sa mère lui donne le prénom de son grand frère, Marcel, mais pour l’état civil et l’armée, il se nomme toujours Anatole.

C’est sans doute durant son enfance au bordage de la petite lardière que son destin s’est noué car toute sa vie sera marquée par cette éducation orale qui lui a été délivrée par sa mère Heureux suis-je d’avoir plus appris sur les lèvres de ma mère que dans les livres . Si, à six ans, il part pour Meurcé, c’est à l’école de Nouans qu’il apprend à lire et à écrire. Un vicaire l’initie alors aux langues anciennes et découvre la prodigieuse faculté de Marcel Jousse à retenir les mots et les sons. Il obtient facilement son bac au collège de Sées. Il envisage maths sup avant de finalement entreprendre une licence de lettres et rentre au grand séminaire de Sées pour des études de théologie. Il est ordonné prêtre en 1912, à l’âge de 26 ans.

Lorsque la guerre survient, il est mobilisé comme lieutenant d’artillerie. Gravement blessé à la tête, il reçoit la Légion d’honneur en septembre 1916 ainsi que la Croix de guerre. En décembre 1917, il devient instructeur d’artillerie à Washington. Les Indiens des plaines lui enseignent un langage de signes manuels qui est utilisé notamment entre des tribus ne pratiquant pas les mêmes langues.

Après la guerre, il reprend ses études (philosophie, psychologique, anthropologie, phonétique…). Il publie son œuvre fondatrice Le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbomoteurs, qui connaît un important succès. Il devient un spécialiste de l’étude du style oral, du rythme et du geste, ainsi que professeur à l’amphithéâtre Turgot de la Sorbonne de 1932 à 1957 ou encore à l’École d’anthropologie de Paris. Au cours de ses activités d’enseignant, il a pour amis ou élèves Paul Valéry, Paul Claude, Léopold Sédar Senghor…

Marcel Jousse se retire à Fresnay-sur-Sarthe en 1957 et décède au 3 rue Jacques Hochin le 14 août 1961. Sa tombe est toujours visible dans le cimetière.

Le vendredi 12 avril 2024 à 19h à la salle Georges Durand (Parc du Château) de Fresnay-sur-Sarthe. Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Salle Georges Durand Parc du Château Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire mairie-fresnay@wanadoo.fr

