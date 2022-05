Conférence sur Madeleine Bernard, aux « Amis du musée des Beaux-arts de Brest, 31 mai 2022 18:00, Brest.

Marie-Hélène Prouteau Stéphan, native de Brest, écrivain et critique littéraire fera une conférence sur la vie de Madeleine Bernard, la muse de Pont-Aven. La jeune soeur du peintre Emile Bernard fut son modèle et celui de Paul Gauguin qui tombe amoureux d’elle en 1888 dans la cité des peintres. Ce 9è livre de l’auteure se fonde sur les lettres et de nombreux tableaux pour sortir de l’ombre cette jeune femme remarquable, belle et mystérieuse qui a côtoyé Van Gogh, Odilon Redon et aussi la jeune Isabelle Eberhardt et est morte à 24 ans de la tuberculose au Caire.