Conférence sur l’unité des moyens aériens de la préfecture de Police Musée de la préfecture de Police Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 17h30 à 18h45

.Public adolescents adultes. gratuit

Le jeudi 28 septembre à 17h30, l’unité des moyens aériens (UMA) de la préfecture de Police viendra vous présenter son service et ses missions.

Dans le cadre de l’exposition temporaire « La police d’hier et d’aujourd’hui, une histoire d’actions », qui se tient jusqu’au 18 novembre au musée de la préfecture de Police, l’unité des moyens aériens viendra vous présenter cette brigade atypique de la préfecture de Police.

La préfecture de Police commence à se doter de drones en

2015, ce qui est alors inédit en France. Aujourd’hui, l’unité des moyens aériens (UMA), basée à

l’héliport de Balard et composée de 30 télépilotes, fait partie de la Division des Unités

Opérationnelles de la

Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC). Ce

service assure deux grandes missions : le télépilotage de drones dans le cadre de

missions d’assistance auprès des autres services de la préfecture de Police

(police judiciaire, maintien de l’ordre, sécurité routière, etc) ainsi que la répression

de l’usage de drones dans le cadre d’atteintes

à l’ordre public par les voies aériennes.

Cette conférence comportera un moment d’échanges avec le public durant lequel chacun pourra poser ses questions.

Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Service de la communication du cabinet du préfet de Police