Conférence sur « L’Orient de Flaubert en images » Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Bois-Guilbert.

Conférence sur « L’Orient de Flaubert en images »

Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, le dimanche 19 septembre à 16:00

Présentation de l’édition Citadelles & Mazenod : présentation des livres et stand vente de livres toute la journée. Échange, dédicace et temps de dialogue par Gisèle Seginger auteure de ‘L’Orient de Flaubert en images ».

6€, gratuit <5 ans et adhérents, inclus dans l'accès au jardin. Conférence, échange et signature par Gisèle Seginger auteur de 'L'Orient de Flaubert en images". Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00