Flée salle des fêtes de Flée Flée, Sarthe Conférence sur l’Inventaire du patrimoine de Flée salle des fêtes de Flée Flée Catégories d’évènement: Flée

Sarthe

Conférence sur l’Inventaire du patrimoine de Flée salle des fêtes de Flée, 27 novembre 2021, Flée. Conférence sur l’Inventaire du patrimoine de Flée

salle des fêtes de Flée, le samedi 27 novembre à 18:00 Sans réservation

Conférence sur les premiers résultats de l’Inventaire du patrimoine de la commune de Flée, par Stéphanie Barioz-Aquilon, chargée de mission. Cocktail offert par la mairie. salle des fêtes de Flée 7 rue du Luxembourg Flée Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Flée, Sarthe Autres Lieu salle des fêtes de Flée Adresse 7 rue du Luxembourg Ville Flée lieuville salle des fêtes de Flée Flée