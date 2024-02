Conférence sur l’intelligence artificielle Saint-Quentin, vendredi 22 mars 2024.

Conférence sur l’intelligence artificielle Saint-Quentin Aisne

Le Club Kiwanis Quentin de La Tour vous propose une conférence sur l’Intelligence Artificielle le vendredi 22 mars à 19h30 à la chambre de commerce de Saint-Quentin.

Elle sera animée par Monsieur Olivier Chancé, diplômé de l’École Centrale de Paris et de l’école Polytechnique.

Fort de 10 ans d’expérience dans l’intelligence artificielle au sein de sociétés innovantes françaises et internationales, Olivier vous exposera les bases et principes de fonctionnement de l’IA. Il répondra à vos questions sur ses applications pratiques qui influencent déjà votre quotidien et révolutionneront le monde de demain.

Inscription obigatoire sur www.helloasso.com

Tarifs

– Conférence et cocktail 15€

– Conférence et cocktail Tarif étudiant avec présentation d’une carte d’étudiant 10€

CCI de l’Aisne, 83 boulevard jean Bouin, 02100 Saint Quentin. 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22 22:30:00

83 bd Jean Bouin

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France agnes.lescaut@wanadoo.fr

L’événement Conférence sur l’intelligence artificielle Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-19 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois