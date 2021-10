Conférence sur l’Ile de Pâques Molières, 9 octobre 2021, Molières.

Molières Dordogne Molières

Grâce à Max Gatti, membre d’ABM qui connait parfaitement ce lieu mythique, autant son histoire, son environnement que ses habitants et leurs croyances. Il vous en parlera avec passion et vous commentera des objets qu’il a rapportés. Entrée gratuite. (Participation volontaire et libre).

+33 6 72 64 41 88

Molieres

