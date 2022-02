Conférence sur l’Hydrogène ESIREM Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Conférence sur l'Hydrogène

ESIREM, le jeudi 17 mars à 15:00

ESIREM, le jeudi 17 mars à 15:00

L’objet sera de présenter le vecteur H2, la filière H2 : opportunités et enjeux avec un zoom sur l’écosystème régional (entreprises, projets de territoires…) en Bourgogne Franche Comté

Entrée réservée aux étudiants de l’ESIREM et membres de la SFEN et de l’IESF

La filière hydrogène : opportunités et enjeux ESIREM DIJON Dijon

2022-03-17T15:00:00 2022-03-17T15:30:00

