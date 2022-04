Conférence sur l’histoire religieuse de Jephté Philharmonie de Paris, 24 juin 2022, Paris.

Le vendredi 24 juin 2022

de 19h30 à 20h15

. gratuit

Dans le cadre du cycle de conférence les CLÉS, la directrice de recherche émérite au CNRS Catherine Cessac revient sur l’histoire religieuse de Jephté. La conférence a lieu le 24 juin, à la Philharmonie (19e).

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit.

Directrice de recherche émérite au CNRS (CESR-CMBV), Catherine Cessac est spécialiste de la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle s’intéresse plus particulièrement au compositeur Marc-Antoine Charpentier auquel elle a consacré un ouvrage (Fayard, 2e édition 2004), et de nombreuses études (articles, éditions critiques…). Elle est également l’auteur de monographies sur Élisabeth Jacquet de La Guerre, Nicolas Clérambault et Jean-Féry Rebel. Ces dernières années, son travail a évolué vers de nouveaux domaines tels que la bibliographie matérielle des manuscrits de Charpentier et l’approche pluridisciplinaire qu’elle a mis en œuvre dans La duchesse du Maine (1676-1753), entre rêve politique et réalité poétique (Classiques Garnier, 2016).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/24123 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

© Pomme Célarié Jephté